Els museus de Barcelona tanquen aquest dijous per l'episodi de vent

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu Picasso de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundació Miró i el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) tancaran aquest dijous amb motiu de l'episodi de vent.
Segons han informat a Europa Press fonts dels museus, estaran tancats al públic i cancel·len tota l'activitat prevista.
La Conselleria d'Interior ha anunciat la suspensió de l'activitat educativa a les escoles, universitats i centres de secundària, a més de l'activitat esportiva a l'exterior i la sanitària no urgent per la previsió d'una forta ventada que es produirà durant tot el dia i afectarà "totes les comarques" de Catalunya.