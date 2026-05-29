Els Mossos vigilen un festival d'ultradreta a Santa Susanna (Barcelona) per evitar delictes d'odi

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra tenen activat des d'aquest divendres un dispositiu amb agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) per evitar qualsevol delicte d'odi a la via pública comès pels participants d'un festival d'ideologia d'ultradreta, que se celebra a Santa Susanna (Barcelona) fins dissabte.
Segons expliquen fonts del cos, el dispositiu es manté a la via pública perquè, en celebrar-se en una finca privada, només tenen competències a l'exterior.
En aquest sentit, els Mossos treballaran per "preservar els drets fonamentals" a l'espai públic, a més de la seguretat i la convivència al municipi, que acull aquest festival des de fa anys.
DENÚNCIA DE LA CUP
La CUP va presentar dijous una denúncia als Mossos d'Esquadra contra aquest "festival nazi" en considerar que ni el consistori, ni les conselleries de Territori i Interior han actuat malgrat saber que l'esdeveniment no disposa dels permisos necessaris.
El diputat Dani Cornellà ha expressat la "indignació" de la CUP després de veure una permissivitat intolerable amb els discursos d'odi i l'exaltació feixista, segons ell.