Els Mossos vetllaran per la compatibilitat entre la visita del Papa i les mobilitzacions educatives

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
El comissari dels Mossos d'Esquadra i cap del dispositiu de seguretat de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, David Boneta, ha assegurat que el cos policial vetllarà per la compatibilitat entre la presència del pontífex i les mobilitzacions educatives convocades aquests dies.
"Hem dissenyat un dispositiu per garantir la seguretat tant dels visitants com del sant pare. Això ha de ser compatible amb els drets fonamentals i amb qualsevol altre esdeveniment que pugui sobrevenir", ha dit aquest divendres en una entrevista a Ser Catalunya, recollida per Europa Press.
Boneta ha fet una crida a la responsabilitat ja que és "tan legítim voler veure el sant pare com mobilitzar-se per una causa determinada", i ha recordat l'ampli dispositiu previst, que inclou 5.600 agents dels Mossos i 500 guàrdies urbans, als quals cal sumar el personal de Seguretat del Papa, la Guàrdia Vaticana, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l'equip de la casa reial i el de la Presidència del Govern.
"A ningú no se li escapa la transcendència que té i l'alta rellevància a nivell institucional internacional d'aquesta visita, la gran afluència de públic i la projecció mediàtica que té al voltant del món i per tant s'ha de fer un dispositiu en què s'han de preveure tots aquests escenaris possibles", ha explicat el comandament dels Mossos, qui ha destacat la transversalitat del dispositiu que es desplegarà del 8 a l'11 de juny.