Els Mossos troben 3 projectils antiaeris en un domicili de l'Eixample de Barcelona

BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos van trobar divendres 3 projectils antiaeris en un domicili del barri de l'Eixample de Barcelona.
La policia va trobar l'artilleria després de rebre un avís a les 12.22 mentre es buidava l'habitatge, al carrer Nàpols, han informat els Mossos a Europa Press.
Els projectils es trobaven en "bon estat de conservació", 2 d'ells eren de calibre 76 mil·límetres i 80 centímetres de llarg i l'altre era de calibre 37 mil·límetres i 40 centímetres de llarg.
Els Mossos van activar els Tedax perquè els recollissin i els destruïssin amb seguretat.
Davant de la troballa d'aquest tipus d'artilleria, la policia demana que no es toquin ni es moguin i que es truqui al telèfon 112.