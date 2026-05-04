Els Mossos treballen "amb totes les hipòtesis" sobre l'assassinat d'Esplugues (Barcelona)

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
L'intendent de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, ha assegurat que treballen "amb totes les hipòtesis" sobre l'assassinat d'una veïna d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) aquest dissabte al matí, i crida a la prudència a l'hora de parlar de les motivacions del presumpte autor.
Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista del '3CatInfo', recollida per Europa Press, en la qual ha assenyalat que el motiu d'aquesta acció "implicarà un estudi més profund que la mera producció del fet i això requereix temps", i reitera que la hipòtesi que el presumpte autor tingui un trastorn psiquiàtric és la que té més força en aquests moments.
Quant a si està sobre la taula que la motivació hagi estat un atemptat o acció jihadista, Rodríguez ha dit que treballen amb totes les hipòtesis però demana prudència i "esperar a tenir les peces del puzle"; i sobre si han trobat algun testimoni que arribés a escoltar que el detingut cridés proclames jihadistes, ha remarcat que els Mossos d'Esquadra no.
Preguntat per si les morts i ferits per armes blanques aquest cap de setmana a Catalunya és casual, creu que és una "coincidència en el temps que determinats fets de casuística tan improbable, tan incerta i tan incidental, passin en un mateix moment".
De totes maneres, assenyala que hi ha un element comú, que és que hi ha una "proliferació de la presència d'armes en la via pública" i recorda que des de fa més d'un any i mig s'han incrementat els recursos per a la detecció i extracció d'armes blanques a la via pública --el pla Daga--, i assenyala que s'extreuen entre 500 i 600 armes blanques al mes de la via pública.
Finalment, sobre el pla pilot per introduir la figura d'un mosso en escoles, Rodríguez afirma que els Mossos "fa dècades que estan a l'interior de les escoles", i considera que la prevenció al segle XXI no es pot fer com al segle XX.