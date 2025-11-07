Els Mossos tindran un sistema de videovigilància "més avançat" per als operatius de l'Spotify Camp Nou

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra disposaran d'un sistema de càmeres de videovigilància "més avançat", amb dispositius més moderns que tindran una capacitat de gravació i potència més elevada, i que permetran identificar una persona des de la Unitat de Control de l'Spotify Camp Nou de Barcelona, de cara als futurs operatius policials previs als partits.
Així ho ha explicat el cap de l'Oficina de l'Esport i coordinador dels operatius del FC Barcelona, l'inspector Andreu González, juntament amb el cap de la Divisió de Dispositius, l'intendent Òscar Fernández, en unes declaracions en a través d'un vídeo difós per la policia catalana després de l'operatiu policial d'aquest divendres durant l'entrenament de l'equip barceloní, el primer al renovat estadi.
De fet, Fernández ha assenyalat que en aquest tipus d'operatius hi participen la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), la Brigada Mòbil (Brimo), la Unitat Guilles (Grup Regional de Motos), agents del Tedax, Subsol i la Unitat Canina, a més de mitjans aeris com els drons o l'helicòpter.
En aquest sentit, els Mossos han explicat que el fet que el nou estadi pugui acollir més gent quan acabin les obres obligarà a dimensionar els operatius, que s'adaptaran al nou aforament.
Tanmateix, González ha detallat que, tot i que més gent implica més possibles incidents, els dispositius es dimensionen en funció de "l'amenaça" i el risc que impliqui el partit en si, i no tant pel nombre de persones.