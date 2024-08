Els Mossos reivindiquen les seves competències en "la làmina del mar i el port" en la Copa Amèrica

Augmentarà la seva plantilla a Barcelona amb 400 efectius que se sumen als 3.000 que ja operen



BARCELONA, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra reivindiquen les seves competències en la "làmina de mar i el port" pel que fa al dispositiu de seguretat de la 37a edició de la Copa Amèrica de vela de Barcelona que arrenca aquest dijous.

"Com sabeu la làmina de mar i el port ens correspon als Mossos d'Esquadra i el mar i alta mar li correspon a la Guàrdia Civil", ha recordat el comissari dels Mossos Carles Anfruns, responsable del Pla Director de la Copa Amèrica en una compareixença davant dels mitjans de comunicació en el Port de Barcelona aquest dijous.

El comissari ha expressat que, com a Policia Integral, els Mossos estaran acompanyats de la resta de policies en l'àmbit de les seves funcions i que des del Centre de Coordinació (Cecor) prendran les decisions conjuntament amb la "màxima col·laboració i corresponsabilitat" en els incidents que es produeixin.

En aquest sentit, el comissari Anfruns ha explicat que, per garantir la seguretat per terra, mar i aire, el cos augmentarà la seva plantilla a Barcelona amb la incorporació de 400 efectius, que se sumen des d'aquest dijous als aproximadament 3.000 que ja operen habitualment a la ciutat.

"El dispositiu està preparat exclusivament perquè la Copa Amèrica sigui un èxit, tant esportiu com de seguretat, però també perquè la ciutat de Barcelona mantingui la seva normalitat fins a l'últim dia, que és a finals d'octubre", ha subratllat Afruns.

TRES NIVELLS D'ACTUACIÓ

El comissari ha afegit que els Mossos d'Esquadra tenen tres nivells d'activació: el primer, previst per als dies d'entrenament, un segon per a les carreres de segon nivell i un tercer per als dies d'eliminatòries i competicions finals, en el qual treballaran més efectius del cos.

Aquest dijous, en el qual els equips es posaran a prova amb una exhibició, els Mossos d'Esquadra mantenen el nivell màxim d'activació, el 3, com faran durant, almenys, 20 dels dies de la competició, encara que això podria canviar depenent del nombre d'assistents, segons ha informat el comissari.

SEGURETAT A TOTA LA CIUTAT

"Volem posar-nos a prova" aquest dijous, ha expressat Anfruns, que ha aclarit que, malgrat que en els dies de nivell 3 hi haurà reforç d'efectius al port, la presència de Mossos no es limitarà només a aquesta zona de la ciutat.

L'objectiu, ha afegit, és garantir la seguretat dels esportistes concursants, unes 150 persones per cadascuna de les 6 bases, procurar que la competició sigui el més neta possible, garantir la seguretat dels turistes i, sobretot, la de la resta dels ciutadans de Barcelona.

Per a això, reforçaran amb dotacions policials de Seguretat Ciutadana aquells llocs en els quals pugui haver-hi aglomeracions de persones, a més del transport públic, augmentaran la visibilitat de patrulles als carrers de la ciutat i s'enfocaran en la detenció de multirreincidentes en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i la Policia Portuària.

POLICIA INTEGRAL

A més dels subprogrames del Pla Director de Seguretat, els Mossos assumiran els àmbits de la seguretat ciutadana i l'ordre públic, la policia administrativa, la policia judicial i d'investigació tant en zona terrestre com en l'àmbit portuari, la ciberseguretat, la protecció d'autoritats de Catalunya, la policia aèria i tràfic.

L'operació policial s'ha estructurat en 3 eixos principals: la protecció i la prevenció adequada al nivell actual d'alerta antiterrorista, la prevenció i manteniment de l'ordre públic i la seguretat integral dels participants i públic assistent.

Per a això, desplegaran agents de la Brigada Mòbil (Brimo), de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), els TEDAX, la Unitat Canina, l'Àrea del Grup Especial d'Intervenció (GEI) i la Unitat de Subsòl, que s'encarregaran de garantir la seguretat en l'epicentre de la competició del Port de Barcelona.

Durant aquest període, Mossos es coordinarà amb la resta de cossos de seguretat i emergències com són la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Portuària, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, Salvament Marítim, Protecció Civil, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Bombers i, per primera vegada en el Cecor, també amb la seguretat privada.