Els Mossos registren 14.455 denúncies per violència masclista fins a l'octubre

Han detingut o investigat 12.359 homes, dels quals 138 són menors d'edat BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han registrat un total de 14.455 denúncies en l'àmbit de la violència masclista de l'1 de gener al passat 31 d'octubre, i preveuen que el 2025 se saldi amb 17.160, xifra que suposaria un 0,2% menys respecte a l'any anterior, quan en van instruir 17.160.
Així ho reflecteix l'anàlisi de la policia catalana sobre les principals dades de violència masclista a Catalunya, que també reflecteix que fins a finals d'octubre un total de 13.536 víctimes han estat ateses per aquest tipus de violència, de les quals el 12.917 són majors d'edat (95,4%) i 619 són menors (4,6%).
D'altra banda, els Mossos han detingut o investigat 12.359 homes, dels quals 138 són menors (1,1%) i la resta són majors d'edat (98,9%).
Des de començaments d'any han estat assassinades vuit dones, de les quals cinc per violència de gènere (4 dones i un fill) i tres per violència masclista familiar, una xifra inferior als 19 feminicidis que es van registrar en el mateix període de l'any passat.
TIPUS DE DELICTES
Quant a la tipologia delictiva, la policia catalana ha detectat 5.360 denúncies per maltractaments en l'àmbit de la llar, que corresponen a un 37% del total, mentre que les amenaces físiques a ella, o algun membre de la seva família, representa el 20,2% de les denúncies amb 2.925.
D'altra banda, s'han instruït 2.458 denúncies per ruptura de condemna, que correspon a l'incompliment de mesures judicials de protecció com les ordres d'allunyament, mentre que hi ha hagut 1.048 denúncies per violència física o psíquica habitual en l'àmbit familiar.
MÉS FETS DELICTIUS
En aquest sentit, els Mossos han detectat un augment dels fets delictius respecte al mateix període del 2024; s'han incrementat els relacionats amb el descobriment i revelació de secrets, en què s'inclouen conductes vinculades a la vulneració de la intimitat o la utilització de dades personals, amb 195 denúncies respecte a les 161 de l'any passat.
Les relacionades amb agressions sexuals sense violència han pujat de les 187 del 2024 a les 216 d'aquest any, entre les quals les dones més victimitzades es comprenen entre els 36 i 45 anys.
D'altra banda, la policia ha instruït 2.458 denúncies per trencament de condemna (el 2024 van ser 2.173) i els impagaments de pensió han pujat de 267 a 296.
ORDRES DE PROTECCIÓ
L'informe també assenyala que s'han sol·licitat un total de 9.229 ordres de protecció (63,8%) en les 14.455 denúncies registrades, i fins al 20 de novembre d'aquest any hi ha vigents 132 mesures de control telemàtic per a agressors de violència masclista.
D'altra banda, els Mossos també presten protecció policial a 153 dones en situació de risc: 132 en risc mitjà, 11 en alt i 10 en molt alt.