Actualitzat 18/06/2026 13:53

Els Mossos redueixen i detenen un home amb un ganivet a Barcelona

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han reduït i detingut aquest dijous al matí un home amb un ganivet al carrer Mandri de Barcelona, segons han explicat fonts policials a Europa Press.

L'incident s'ha produït a les 11.44 hores a la zona de la ronda del General Mitre i Mandri, on efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) han disparat de manera "dissuasiva" per poder-lo detenir.

L'home patia algun tipus de trastorn mental, segons ha pogut saber Europa Press, i l'incident continua obert.

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