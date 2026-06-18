Els Mossos redueixen i detenen un home amb un ganivet a Barcelona

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han reduït i detingut aquest dijous al matí un home amb un ganivet al carrer Mandri de Barcelona, segons han explicat fonts policials a Europa Press.
L'incident s'ha produït a les 11.44 hores a la zona de la ronda del General Mitre i Mandri, on efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) han disparat de manera "dissuasiva" per poder-lo detenir.
L'home patia algun tipus de trastorn mental, segons ha pogut saber Europa Press, i l'incident continua obert.