Els Mossos recuperen i analitzen la caixa negra del tren accidentat a Gelida (Barcelona)

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

Els especialistes en accidents ferroviaris dels Mossos d'Esquadra ja han recuperat i analitzen aquest dimecres la caixa negra del tren accidentat aquest dimarts a la nit a Gelida (Barcelona).

En un missatge a X recollit per Europa Press, han assegurat que el dispositiu d'investigació desplegat a la zona ha permès recollir la "màxima informació".

Aquesta informació, a més de la continguda dins la caixa negra del tren, els permetrà establir una cronologia detallada de l'incident i les causes, afegeixen.

