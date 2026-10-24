Els Mossos recomanen no apropar-se a la plaça Catalunya de Barcelona pels disturbis

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han recomanat aquest dissabte sobre les 20.30 no apropar-se a la plaça de Catalunya ni als seus voltants davant dels disturbis provocats per activistes majoritàriament encaputxats i vestits de negre.
"Grups violents de persones amb la cara tapada cremen contenidors, vandalitzen mobiliari urbà i llancen pedres contra la policia", ha assegurat la policia catalana en una publicació a 'X' recollida per Europa Press.
Els activistes han format una barricada a la confluència entre el carrer Bergara i la plaça Catalunya, i botigues com Zara han protegit els seus aparadors i les seves entrades davant dels disturbis.