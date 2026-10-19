Publicat 19/10/2026 15:40

Els Mossos reben unes 60 denúncies per presumpta venda d'entrades falses dels concerts d'Oques Grasses

El grup Oques Grasses
Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la presumpta venda d'entrades fraudulentes per als concerts d'Oques Grasses, celebrats a principis d'octubre a l'Estadi Olímpic de Barcelona, després de rebre unes 60 denúncies.

Segons confirmen fonts policials a Europa Press aquest dilluns, els Mossos creuen que el nombre de persones estafades podria ser "molt superior", per la qual cosa preveuen rebre més denúncies.

La Unitat Central de Ciberestafes dels Mossos, de la qual depèn la Regió de Policia Virtual, ha obert una investigació per aclarir els fets i poder-ne identificar els autors.

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