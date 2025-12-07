Els Mossos posen en marxa el Pla de Nadal per augmentar la presència policial a eixos comercials

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Generalitat han engegat el Pla de Nadal, el dispositiu especial per a la temporada de Nadal, que durarà fins a l'11 de gener, amb l'objectiu d'augmentar la presència policial en eixos comercials, prevenir furts i robatoris i evitar estafes virtuals en les compres.
Es comptarà amb la participació de la Brigada Mòbil (BRIMO) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que estaran presents a la zones amb més aglomeracions, informen en un comunicat aquest diumenge.
Tant agents uniformats com de paisà patrullaran a peu, especialment a les franges horàries de major afluència per garantir el desenvolupament normal de les activitats i esdeveniments específics de Nadal i, a més, es reforçarà la seguretat en la mobilitat de la xarxa viària i la xarxa de transport públic.
Els agents han començat una campanya preventiva, mitjançant el contacte directe amb els comerciants i donant-los informació sobre consells de seguretat.
PREVENCIÓ D'ESTAFES VIRTUALS
També s'ha iniciat una campanya a través de xarxes socials per prevenir les estafes virtuals, un dels delictes més habituals durant aquest període i que afecta especialment a persones majors i de col·lectius vulnerables.
Durant el període de Nadal de l'any passat es van registrar 5.519 delictes d'estafes virtuals, amb 844 víctimes majors de 65 anys.
Per facilitar la detecció d'aquestes situacions, s'han creat diverses peces audiovisuals que representen converses quotidianes entre avis i nets, i que expliquen com els més joves poden ajudar de manera didàctica a confirmar la veracitat d'una oferta, comprovar que un pagament és segur o identificar missatges o correus fraudulents.
XARXA VIÀRIA I TRANSPORT
La Divisió de Trànsit ja té previstos reforços en els controls d'alcohol i drogues a les franges horàries associades a menjars, sopars i celebracions d'empresa.
A més, s'intensifiquen les inspeccions al transport de mercaderies i viatgers per garantir el compliment de la normativa i la seguretat en el transport professional.
Aquest any també s'incorporen agents de paisà per detectar conductes de risc i actuar amb més rapidesa davant d'incidències, reforçant així la percepció de seguretat entre la ciutadania.