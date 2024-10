Desmantellen un grup que falsificava permisos de residència a Espanya

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra de Gavà (Barcelona) i la Policia Nacional de Cornellà de Llobregat (Barcelona) van detenir el 9 d'octubre un home de 26 anys i dues dones de 28 i 52 per presumpte delicte continuat de falsificació documental per obtenir il·legalment permisos de residència a Espanya.

La investigació va començar a l'abril quan es va tenir constància d'uns empadronaments fraudulents a domicilis de Castelldefels (Barcelona), informen aquest dilluns en un comunicat conjunt.

Aquests empadronaments es feien servir per justificar la convivència entre dones espanyoles i homes xinesos, per després constituir una parella de fet i finalment accedir a la regularització de la residència per a estrangers no comunitaris.

Un cop establerts els rols i funcions dels principals implicats, el 9 d'octubre van detenir tres membres del grup i van denunciar 9 persones més per la via administrativa, amb multes de 6.000 euros per les simulacions matrimonials.

La investigació continua oberta i els dos cossos policials no descarten més detencions.