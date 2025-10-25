Els Mossos participen en la desarticulació de dues organitzacions criminals assentades a Sèrbia

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal han participat juntament amb la Policia Nacional en una acció liderada per les autoritats sèrbies i coordinada per l'Europol que ha desarticulat dues organitzacions criminals a Sèrbia vinculades al clan Vracarci, dedicades a cometre assassinats i al tràfic de cocaïna.
S'ha detingut a 13 persones, dues d'elles a Espanya (Barcelona i València), 10 a Sèrbia i una a Dubai (Emirats Àrabs Units) i s'han dut a terme 22 intervencions a Sèrbia en les quals s'han confiscat més de 300.000 euros en efectiu, rellotges, vehicles d'alta gamma i telèfons encriptats, informa Mossos en un comunicat aquest dissabte.
L'Àrea Central de Crim Organitzat dels Mossos d'Esquadra ha liderat la fase d'explotació que s'ha dut a terme a Barcelona i ha participat amb efectius desplaçats a València i Sèrbia.
Els membres d'una de les estructures desmantellades són acusats d'haver comès delictes d'organització criminal, un assassinat el 2018 i tres intents d'assassinat el 2020 a membres d'altres bandes criminals, tres delictes per haver atacat locals de restauració i un negoci de rentat de vehicles amb artefactes explosius, així com càrrecs per introduir cocaïna en diversos països d'Europa.
Els membres del segon grup són sospitosos de pertinença a organització criminal i d'estar implicats en l'assassinat d'un home el 2020 i en el tràfic de cocaïna "a gran escala".
Les autoritats sèrbies han presentat càrrecs contra 28 persones, part dels quals ja estaven a la presó preventiva, mentre que un grup reduït d'ells està fugat.