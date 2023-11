Els Mossos no troben indicis d'agressió sexual contra les monitores de Vallirana (Barcelona)

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra no han trobat indicis contra les dues monitores de menjador d'una escola de Vallirana (Barcelona) a les quals investiguen per presumptament agredir sexualment uns menors del centre, han explicat fonts del cos a Europa Press.

Les mateixes fonts han indicat que mantenen la investigació oberta però que amb el que han recaptat fins ara no tenen indicis per atribuir-los un delicte, per la qual cosa no preveuen cap detenció ara com ara.

Per això, els Mossos no han entregat a hores d'ara l'informe al jutjat encarregat del cas, instrucció 6 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha indicat que el jutjat no ha rebut cap denúncia per aquests fets, i ha explicat que el jutge va demanar als Mossos que investiguessin el cas després de rebre tres informes mèdics pels quals va decidir obrir la causa.

Per la seva banda, fonts pròximes a la investigació van apuntar dimecres que la Unitat Central de Menors dels Mossos va començar a investigar el cas arran de dues denúncies.

A causa d'aquesta investigació l'escola ha apartat cautelarment les dues treballadores, segons van indicar fonts de la Conselleria d'Educació.