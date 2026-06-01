Els Mossos mantenen un operatiu a Badalona després del tiroteig de diumenge

BARCELONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra mantenen desplegades les unitats de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) al barri de Sant Roc de Badalona (Barcelona), on aquest diumenge hi va haver un tiroteig entre clans rivals que va deixar una menor de 10 anys ferida per una bala perduda al braç.
Segons confirmen fonts policials, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas i ja treballa en una línia d'investigació per mirar-ne d'identificar els autors i, en cas que calgui, efectuar detencions.
Així, els efectius d'ordre públic han reforçat la zona per evitar que es produeixi un nou incident vinculat amb aquest.
La policia catalana va rebre l'avís cap a les 19.15 que s'havien produit uns trets al carrer Còrdova.
En arribar els van comunicar que un vehicle particular ja havia traslladat la menor a l'hospital, on també van acudir efectius policials.