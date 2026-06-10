Els Mossos localitzen l'arma amb la qual han matat d'un tret un home a Barcelona

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han localitzat l'arma de foc amb la qual una persona ha matat un home d'un tret al carrer Balmes de Barcelona aquest dimecres cap a les 10 hores, segons ha pogut saber Europa Press.
L'arma era a prop de la plaça de Gal·la Placídia i ja està sota custòdia policial com un dels possibles indicis del crim.
Els fets s'han produit cap a les 9.50 hores a la cruïlla del carrer Balmes amb Travessera de Gràcia, prop d'una comissaria de la Policia Nacional, on el cadàver de l'home ha quedat estès a terra i els Mossos, juntament amb la Guàrdia Urbana, han acordonat la zona.
La comitiva judicial, dirigida pel jutge de la plaça 31 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Barcelona, s'hi ha desplaçat aquest dimecres cap a les 11.50 hores per a l'aixecament del cadàver.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas, que es troba sota secret de les actuacions.