Els Mossos i les policies locals analitzen en una jornada com reforçar els controls als taxis i els VTC

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van celebrar dimecres una jornada tècnica a l'Aeroport del Prat (Barcelona) en la qual va participar la Direcció General de Coordinació de les Policies Locals, que va abordar el control del transport de viatgers en vehicles lleugers com els taxis i VTC, informa la policia catalana en un comunicat.
La jornada va tenir com a objectiu unificar criteris operatius d'acord amb la legislació vigent, compartir procediments i reforçar el treball conjunt entre els cossos policials per garantir un control eficaç del transport de viatgers, combatre les infraccions i reduir l'intrusisme en el sector.
Aquesta iniciativa sorgeix de l'aparició de pràctiques irregulars, com els vehicles que operen sense autorització, VTC que fan serveis de captació al carrer (prohibida per llei) i activitats que vulneren l'actual marc regulador.