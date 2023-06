Els Mossos i l'Agència de Ciberseguretat investiguen l'incident informàtic a la UPF

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya investiguen "coordinadament" l'incident informàtic que pateix la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona des d'aquest dimarts al matí, informa la policia catalana en un tuit recollit per Europa Press.

Arran de l'incident, que "podria ser compatible amb un atac informàtic", la universitat ha activat un pla de mesures preventives per assegurar el bon funcionament de la seva infraestructura informàtica, han explicat fonts de la institució a Europa Press.

Les mateixes fonts han afirmat que la universitat no disposa de connectivitat i, per tant, no es pot accedir als serveis informàtics, però que es manté l'activitat docent prevista per a aquest dimarts.