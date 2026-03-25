Els Mossos investiguen una violació a una menor a Lloret de Mar

GIRONA 25 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una violació per part d'un menor de 17 anys a una altra menor a Lloret de Mar (Girona), segons ha pogut confirmar Europa Press.
Com ha avançat el 'Diari de Girona', la policia local del municipi va detenir dissabte un jove de 17 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual amb penetració en un pàrquing soterrat de l'estació d'autobusos.
Va ser allà on el noi va ser sorprès per diversos testimonis, entre ells un operari del servei de neteja vial que estava treballant i va sentir crits d'ajuda i plors de la víctima.
El mateix mitjà detalla que, després d'intentar-lo retenir, el noi va voler fugir, es va resistir violentament i va provocar ferides lleus als testimonis, que el van aconseguir custodiar fins que la policia local va arribar i el va arrestar.
Els Mossos han assumit la investigació per mirar d'aclarir els fets.