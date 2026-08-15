Publicat 15/08/2026 16:10

Els Mossos investiguen uns trets al Bon Pastor de Barcelona aquest dissabte a la matinada

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen uns trets al barri del Bon Pastor, a Barcelona, després de rebre aquest dissabte a la 1.00 de la matinada diversos avisos de sons "compatibles amb armes de foc" a través del telèfon 112.

Dotacions dels Mossos es van desplaçar al lloc dels fets i van localitzar beines al terra, segons ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar Europa Press.

La policia no ha localitzat l'autor o autors ni tampoc té constància de ferits.

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