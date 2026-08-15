Els Mossos investiguen uns trets al Bon Pastor de Barcelona aquest dissabte a la matinada

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen uns trets al barri del Bon Pastor, a Barcelona, després de rebre aquest dissabte a la 1.00 de la matinada diversos avisos de sons "compatibles amb armes de foc" a través del telèfon 112.
Dotacions dels Mossos es van desplaçar al lloc dels fets i van localitzar beines al terra, segons ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar Europa Press.
La policia no ha localitzat l'autor o autors ni tampoc té constància de ferits.