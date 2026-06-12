Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver a la platja del Far a Vilanova (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest divendres al matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on diversos indicatius policials s'han desplaçat per esclarir les causes, segons confirmen fonts de la policia catalana a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', el cos ha estat localitzat a la sorra de la platja cap a les 8.00 hores i la policia Científica i els forenses estan en el lloc per identificar la víctima mortal.
L'avís s'ha produït al matí i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas per investigar si es tracta d'un crim i les seves causes.