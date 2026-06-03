Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver a les portes del pantà d'Utxesa (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 3 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver aquest dimecres a les portes del pantà d'Utxesa (Lleida), la identitat del qual encara s'ha d'aclarir, han explicat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', la policia ha rebut l'avís aquest dimecres cap a les 11.20 per part de l'empresa de manteniment en el qual alertava que hi havia un cos surant a l'aigua.
Les mateixes fonts afirmen que el cos fa dies que és a l'aigua i han començat les investigacions per identificar la persona, i també si es tracta d'una mort natural o un homicidi.