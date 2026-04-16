Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver a l'embassament de la Baells, a Vilada (Barcelona)

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver que va ser localitzat dimecres al matí surant a l'embassament de la Baells, al terme municipal de Vilada (Barcelona), segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'Regió 7'.
La Unitat d'Investigació investiga les causes de la mort i el jutge ha decretat el secret de les actuacions, per la qual cosa no han transcendit més detalls del cas.
Segons 'Regió 7', el cadàver estava embolicat en una tela, i estava subjectat amb una corretja.