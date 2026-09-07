Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver al canal d'Amposta (Tarragona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
TARRAGONA 7 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home aquest dilluns al matí al canal d'Amposta (Tarragona), segons informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'L'Ara', la policia catalana ha rebut l'avís sobre les 11.45 hores que hi havia un cos prop de la carretera TV-3403.
Les mateixes fonts han afegit que apunta a no ser una mort natural, però serà necessari el resultat de l'autòpsia per determinar les causes.