Publicat 07/09/2026 20:22

Els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver al canal d'Amposta (Tarragona)

Archivo - Arxivo - Un vehicle dels Mossos d?Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

TARRAGONA 7 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home aquest dilluns al matí al canal d'Amposta (Tarragona), segons informen fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat 'L'Ara', la policia catalana ha rebut l'avís sobre les 11.45 hores que hi havia un cos prop de la carretera TV-3403.

Les mateixes fonts han afegit que apunta a no ser una mort natural, però serà necessari el resultat de l'autòpsia per determinar les causes.

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