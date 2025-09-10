Els Mossos investiguen la troballa del cadàver d'una dona a Riudecanyes

TARRAGONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cos sense vida d'una dona al terme municipal de Riudecanyes (Tarragona), han informat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', el cos es va trobar dilluns cap a les 10.30 hores al barranc del Gendre, prop de la carretera T-313 al seu pas per aquesta localitat del Baix Camp.
Les fonts policials consultades han explicat que la Divisió d'Investigació Criminal del Camp de Tarragona ha assumit la investigació del cas, que està sota secret d'actuacions, i que caldrà esperar als resultats de l'autòpsia de l'Institut de Medicina Legal de Tarragona per conèixer els motius del decés.