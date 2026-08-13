Els Mossos investiguen trets aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria del districte de Nou Barris de Barcelona ha obert una investigació arran d'uns trets que van tenir lloc durant la matinada d'aquest dijous al barri de Can Peguera, han informat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat les mateixes fonts, l'incident es va produir cap a la una de la matinada, quan la policia va rebre una alerta per "diversos trets" prop del carrer de Riells.
En l'incident, pel qual encara no hi ha hagut detinguts, no consten ferits.