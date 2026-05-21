Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits en una terrassa d'un bar a Viladecans

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir dimecres a la nit en una terrassa d'un bar de Viladecans (Barcelona), on presumptament van disparar des de dos cotxes sense provocar cap dany material ni humà, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets van tenir lloc cap a les 21.30 hores en una zona "bastant transitada", segons expliquen les mateixes fonts, quan diversos testimonis van alertar d'haver sentit "detonacions" compatibles amb una arma de foc.
En arribar, els agents van trobar beines d'una arma de calibre curt, com una pistola de 9 mm, segons ha pogut saber Europa Press.
Ara com ara els investigadors estan parlant amb els testimonis per esclarir els fets i comprovar si es va tractar d'una discussió, una venjança o d'algun altre motiu.
Després de disparar, els presumptes autors van fugir del lloc i ara com ara no s'ha produït cap detenció.