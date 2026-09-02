Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits a L'Hospitalet (Barcelona) i detenen 2 sospitosos

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig sense ferits que s'ha produït en un immoble de L'Hospitalet (Barcelona) la matinada d'aquest dimecres, després del qual dues persones presumptament sospitoses han estat detingudes, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets han succeït prop de les 01.00 hores al carrer Sant Carles on diverses patrulles han acudit i han constatat l'incident amb armes de foc, ja que hi havia impactes de bala en el bloc de pisos.
Posteriorment, la policia catalana ha localitzat un vehicle que podria estar relacionat amb el tiroteig, per la qual cosa els dos ocupants han quedat detinguts a l'espera de poder constatar si estan vinculats amb els fets.