Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits a l'Hospitalet de Llobregat

BARCELONA 4 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un tiroteig que s'ha produït aquest dilluns al matí prop de la rambla Catalana del barri de la Torrassa a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), si bé ningú no ha resultat ferit, informen fonts de la policia catalana a Europa Press.
Els fets s'han produït cap a les 06.30 hores quan alguns testimonis han trucat al 112 després d'haver sentit "diverses detonacions", segons ha avançat 'El Caso' i confirmen les mateixes fonts.
En arribar, els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) han localitzat 5 cartutxos de projectils.
Ara com ara, els fets s'investiguen i els Mossos estan recollint el testimoniatge de diversos testimonis, i també comprovant possibles imatges de càmeres de seguretat que puguin ajudar a localitzar els implicats.
Finalment, la policia catalana descarta que s'hagi produït alguna detenció a hores d'ara.