Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits entre dos grups de persones a Nou Barris (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 9 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un tiroteig sense ferits entre dos grups de persones que s'ha produït aquest diumenge a les 4.50 de la matinada al carrer Almansa de Nou Barris, a Barcelona.
Segons ha avançat 'El caso' i han confirmat fonts del cos policial a Europa Press, l'incident s'ha produït després d'una baralla en la qual un integrant d'un dels dos grups ha efectuat diversos trets amb una arma de foc.
Els participants de la baralla han fugit i han deixat abandonats dos vehicles que ara els Mossos estan analitzant per tractar de trobar alguna pista que ajudi a identificar i detenir els implicats