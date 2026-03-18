Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits al barri de la Florida de l'Hospitalet

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un tiroteig sense ferits que es va produir dimarts a la nit al barri de la Florida a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets es van produir cap a les 23 hores quan diversos testimonis van alertar que havien sentit trets d'armes de foc.
En arribar, els agents no van trobar ningú que pogués estar vinculat a aquests presumptes fets, tot i que sí que van trobar diverses beines i restes de projectils a terra, que ara la Unitat d'Investigació del municipi analitza.
A hores d'ara, no consten detinguts i tampoc ferits.
No obstant això, la policia catalana investiga què ha pogut passar i manté oberta la investigació.