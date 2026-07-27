Publicat 27/07/2026 15:26

Els Mossos investiguen un tiroteig en el qual un home va ser ferit a casa seva diumenge a Terrassa (Barcelona)

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dilluns un incident amb arma de foc que es va produir diumenge a Terrassa (Barcelona), en el qual un home va quedar ferit a casa seva i va ser traslladat a un centre hospitalari, expliquen fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat el 'Diari de Terrassa', els fets es van produir cap a les 23 hores al carrer Sant Damià, on es van desplaçar efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Les mateixes fonts afegeixen que l'home "evoluciona favorablement" i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas per localitzar i detenir l'autor dels trets.

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