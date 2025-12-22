Publicat 22/12/2025 17:26

Els Mossos investiguen un tiroteig a Castelldefels (Barcelona) amb una persona ferida

Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que s'ha produït aquest dilluns a la tarda a Castelldefels (Barcelona), i que presumptament ha deixat una persona ferida per arma de foc, expliquen fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Caso', la policia catalana ha engegat un dispositiu i ha activat el seu helicòpter per mirar de trobar-ne el presumpte autor.

Els fets s'han produït a la zona del carrer Doctor Fleming i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit la investigació.

