Els Mossos investiguen un tiroteig amb un ferit greu a Llagostera (Girona)

GIRONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig ocorregut aquest dilluns a la tarda a Llagostera (Girona) que s'ha saldat amb un ferit greu, han informat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts de Mossos, el succés s'ha produït al voltant de les 19.30 hores al carrer Roser per causes que ara s'investiguen.
En el tiroteig una persona ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a un centre hospitalari, encara que no es tem per la seva vida.
Fins al lloc s'han desplaçat diverses patrulles de la Unitat de Seguretat Ciutadana i efectius d'ARRO de Mossos i, de cinc persones "controlades", finalment han detingut a dos individus per la seva presumpta vinculació amb aquests fets.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la regió de Girona s'ha fet càrrec de la investigació.