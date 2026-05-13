Els Mossos investiguen un suposat tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un suposat tiroteig al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) produït aquest dimarts sobre les 18.15 hores, han confirmat fonts de la policia catalana a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', alguns testimonis van sentir sorolls que podrien atribuir-se a trets d'arma de foc però quan agents del cos es van personar en el lloc dels fets, no van trobar als sospitosos però sí beines de les bales.
La policia catalana manté la investigació oberta.