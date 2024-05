Els Mossos investiguen si el mort en un incendi a Badalona (Barcelona) va matar a un home a Vic

El sospitós vivia en el pis incendiat i Albiol assegura que era un home conflictiu



BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'home que ha mort aquest dimarts de matinada en l'incendi d'un pis de Badalona (Barcelona) estaria relacionat amb la mort d'un home a Vic (Barcelona), han explicat fonts judicials a Europa Press.

L'home era sospitós de la mort de l'home trobat decapitat prop de l'Hospital Can Ruti de la localitat, segons ha avançat 'El Punt Avui'.

No obstant això, fonts oficials de la policia catalana no han pogut confirmar que el cadàver localitzat a Badalona sigui el d'aquest home, ja que encara no està formalment identificat, però han constatat que vivia en el pis incendiat.

Fonts policials han explicat a Europa Press que el cos es traslladarà a l'Institut de Medicina Legal, on se li faran proves per determinar la seva identitat.

INCENDI

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc cap a les 1.35 hores i, en arribar, el foc estava completament desenvolupat en la façana de l'edifici.

Els efectius d'emergències van accedir al pis afectat mitjançant una autoescala per sufocar les flames i buscar a possibles víctimes, i en el seu interior van trobar el cos de l'home sense vida.

XAVIER GARCÍA ALBIOL

L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, en una anotació a 'X', recollida per Europa Press, ha afirmat que l'home que ha mort era conflictiu.

"Estem parlant d'una persona conflictiva, una persona que havia estat detinguda en moltes ocasions", i que tenia atemorits als veïns, els feia la vida impossible, en les seves paraules.