Els Mossos investiguen si l'incendi mortal a Badalona (Barcelona) va ser provocat

També si l'home està relacionat amb la mort d'un altre a Vic



BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi mortal del carrer Granada de Badalona (Barcelona) de dimarts a la matinada va ser provocat o accidental, segons han explicat fonts pròximes a la investigació a Europa Press aquest dimecres.

Fonts judicials van detallar dimarts que s'investiga si l'home que va morir estaria relacionat amb la mort d'un altre a Vic (Barcelona).

Encara no s'ha pogut confirmar la identitat del que va morir en l'incendi de Badalona, però al pis sinistrat hi vivia l'home que la policia catalana investiga com a sospitós en la mort del de Vic.

DESAPARICIÓ A VIC

El veí de Vic va desaparèixer el 29 de gener, però un home que buscava espàrrecs va trobar el seu cap prop de l'hospital de Can Ruti de Badalona el 7 de març, mentre que altres parts del cos es van trobar en un carrer del barri de Gràcia de Barcelona set dies més tard.

A més a més, fonts coneixedores han explicat a Europa Press que l'home mort a Badalona "va ser l'última persona que va veure amb vida" l'home de Vic, després de dinar i de prendre alguna cosa en un bar.

Seran els professionals de l'Institut de Medicina Legal els qui hauran de determinar la identitat del cadàver de la víctima de l'incendi de Badalona després de fer-li diverses proves.

"CONFLICTIU"

L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, va assegurar en una anotació a X, recollida per Europa Press, que l'home que va morir en l'incendi era "conflictiu".

"Estem parlant d'una persona conflictiva, una persona que havia estat detinguda en moltes ocasions", i que tenia atemorits els veïns, els feia la vida impossible, en les seves paraules.