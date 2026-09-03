Els Mossos investiguen si hi ha indicis de criminalitat en la mort del nadó de Sant Adrià (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra investiga aquest dijous si hi ha indicis de criminalitat en la mort del nadó que dimecres va ser trobat dins una bossa d'escombraries en un immoble del barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelona).
Segons expliquen fonts pròximes a la investigació a Europa Press, l'autòpsia determinarà si existeixen aquests indicis, el resultat de la qual es preveu que arribi en les pròximes hores.
Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).