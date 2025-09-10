Els Mossos investiguen una segona agressió sexual a una menor a Olot dissabte a la matinada

GIRONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant una presumpta segona agressió sexual a Olot (Girona) dissabte a les 3.00 hores, després que dimarts detinguessin un home de 23 anys com a presumpte autor d'una altra agressió el mateix dia a les 1.00 hores, informen fonts policials a Europa Press.
Fonts policials confirmen a Europa Press que s'estan realitzant investigacions davant una eventual relació de l'agressor entre una agressió i l'altra, tot i que no es confirma que sigui el mateix.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', l'únic arrestat passarà a disposició judicial probablement aquest diumenge i se sotmetrà a una roda de reconeixement per part de la menor agredida.