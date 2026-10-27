Els Mossos investiguen un robatori amb encastament en un negoci a Barcelona

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força amb l'encastament d'un cotxe contra un negoci al districte de les Corts, a Barcelona, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.
Els fets s'han produït aquest dimarts a les 03.50 hores, moment en el qual la policia catalana ha rebut l'avís i s'hi han desplaçat.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas i treballa per identificar-ne els presumptes autors i recuperar els danys robats.