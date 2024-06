Els Mossos investiguen un professor d'una escola de Barcelona per presumptes abusos a menors

BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen un professor de 63 anys d'una escola de Barcelona per presumptes abusos sexuals a menors fa uns 20 anys, tot i que els fets no es van produir a l'interior del centre, segons han explicat fonts pròximes a Europa Press.

Arran d'aquests fets, l'escola ha apartat el docent després d'assabentar-se de la primera denúncia, segons ha avançat Ser Catalunya aquest dilluns.

El centre també ha activat els protocols previstos per a aquestes situacions i s'ha posat a disposició dels investigadors.

La policia catalana ha explicat a Europa Press que hi ha una denúncia per aquests fets, però tenen "constància" d'altres casos encara no denunciats.

A més a més, han afegit que les víctimes eren de l'entorn escolar, però també del seu "entorn familiar".