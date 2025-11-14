Els Mossos investiguen un presumpte crim masclista al districte de Sant Martí de Barcelona

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte crim masclista a Barcelona després que una dona hagi mort aquest divendres a l'hospital, on estava ingressada després d'una agressió rebuda el passat 18 d'octubre per part de la seva parella.
Segons ha avançat el diari 'Ara' i confirmen fonts policials a Europa Press, la policia catalana va localitzar la dona en estat crític al districte de Sant Martí de la capital catalana, amb signes d'haver rebut una forta agressió física.
Els agents de la Unitat d'Investigació de Sant Martí van detenir la seva parella, un home de 30 anys que ja ha passat a disposició judicial, acusat d'un delicte de temptativa d'homicidi.