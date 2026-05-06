Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual al Raval dissabte a la nit

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual que es va produir dissabte a la nit prop del carrer Tallers del barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella.
Segons ha pogut saber Europa Press i confirmen fonts policials aquest dimecres, els fets van tenir lloc cap a les 21.50 hores i es van desplaçar diversos efectius policials de la zona.
Les mateixes fonts indiquen que no s'ha efectuat cap detenció i el cas l'ha assumit la Unitat d'Investigació de Ciutat Vella.