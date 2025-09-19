Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual a una menor al centre de Girona fa 1 any

GIRONA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant una presumpta agressió sexual a una menor a la zona cèntrica prop del viaducte de Girona, que es va produir fa més o menys 1 any malgrat que la denúncia es va interposar fa poc temps, informen fonts del cos a Europa Press.
Segons ha avançat el 'Diari de Girona' aquest divendres i confirmen algunes fonts, es tracta d'una zona on els Mossos reconeixen diversos incidents de convivència per la presència de pisos ocupats.
No obstant això, destaquen que s'ha reforçat la presència dels Mossos i la policia local a la zona amb el desplegament de diversos dispositius, per la qual cosa les dades de delinqüència s'han reduït.