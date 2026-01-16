Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual en grup a una dona a Navàs (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la denúncia d'una dona major d'edat per una presumpta agressió sexual en grup a Navàs (Barcelona) que va tenir lloc dissabte passat a la matinada, han confirmat fonts del cos a Europa Press.
Segons ha avançat 'Diari de Girona', la investigació continua oberta en una fase inicial i la dona ha denunciat que els presumptes autors són coneguts seus.
Encara no hi ha detinguts i la unitat d'investigació del Bages (Barcelona) dels Mossos d'Esquadra condueix la investigació.