Actualitzat 05/05/2026 18:04

Els Mossos investiguen una agressió sexual durant la Feria de Abril

La Feria de Abril de Barcelona
Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una presumpta agressió sexual que es va produir el diumenge 3 de maig durant la Feria de Abril de Barcelona, que se celebra al parc del Fòrum.

Segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Periódico', els fets es van produir al voltant de les 23.50 hores i la policia catalana va rebre una denúncia.

La Unitat d'Investigació del districte de Sant Martí ha assumit la investigació, sobre la qual no es desprèn cap més informació oficial.

