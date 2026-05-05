Els Mossos investiguen una agressió sexual durant la Feria de Abril

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant una presumpta agressió sexual que es va produir el diumenge 3 de maig durant la Feria de Abril de Barcelona, que se celebra al parc del Fòrum.
Segons confirmen fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Periódico', els fets es van produir al voltant de les 23.50 hores i la policia catalana va rebre una denúncia.
La Unitat d'Investigació del districte de Sant Martí ha assumit la investigació, sobre la qual no es desprèn cap més informació oficial.