Els Mossos investiguen una presumpta agressió homòfoba a 4 homes a Igualada

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la denúncia de 4 homes per una presumpta agressió a Igualada (Barcelona) interposada aquest dilluns a dependències policials, han confirmat fonts del cos a Europa Press.
Segons ha avançat 'Regió 7', la suposada agressió es va produir diumenge cap a les 4.30 hores de la matinada al barri del Rec de la ciutat barcelonina quan els 4 homes van rebre insults de caràcter homòfob, a més de cops de puny i puntades de peu.
Encara no hi ha detinguts per l'incident i la policia catalana manté la investigació oberta.