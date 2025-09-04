Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona a Lloret de Mar (Girona)

GIRONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona investiguen la mort violenta d'una dona aquest dijous al matí a Lloret de Mar (Girona).
Segons informa la policia catalana en un comunicat, sobre les 11.30 hores d'aquest dijous s'ha rebut un avís per part de la Policia Local de Lloret de Mar en el que s'informava de la localització del cos sense vida d'una dona a l'interior d'un domicili.
Els Mossos s'han dirigit al lloc dels fets i han comprovat que "hi havia una persona morta amb signes de violència", i la DIC de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació i el cas està sota secret d'actuacions.